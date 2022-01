Bombazo del Barcelona: ‘‘Dembélé debe dejar el club y buscar una transferencia antes del 31 de enero’’

Ante la ausencia de una respuesta positiva, el Barça optó por actuar: “Ahora, a once días de cerrar el último plazo de su contrato, el club entiende que el jugador no quiere renovar y que no está comprometido con el proyecto futuro. Se le ha comunicado a él y a sus agentes que tiene que abandonar el club y que tiene que buscar una transferencia antes del 31 de enero”.

Dembélé no volverá a jugar con el Barcelona . La entidad azulgrana lo ha puesto en el mercado luego de que el jugador esté dando largas a la renovación. La primera medida la tomó Xavi al no convocarlo para el partido de hoy contra el Athletic por la Copa del Rey y más tarde Mateu Alemany , director de fútbol del Barça, explicó los motivos de esta decisión y lo que supone.

Alemany quiso dejar claro que el Barcelona está respaldando a Xavi en las medidas que ha tomado: “La situación deportiva valorada por nuestros técnicos es que no queremos tener jugadores no comprometidos con el proyecto. Y que no vaya convocado es una consecuencia de todo este proceso. El club no es quien debe determinar esto, es el entrenador pero tiene todo nuestro apoyo porque nos parece una actitud totalmente coherente”.

Dembélé es uno de los fichajes más caros de la historia del Barcelona (más de 120 millones de euros) y llegó al equipo en verano del 2017 procedente del Borussia Dortmund para reemplazar a Neymar. Sin embargo, el francés comenzó a sufrir una seguidilla de lesiones y perdió su puesto en el once titular.

El galo acaba su contrato en junio y el Barcelona le exige su salida en este mercado de invierno para poder hacer caja y evitar su marcha con la carta de libertad. En Inglaterra apuntan a que el Newcastle y Chelsea podrían hacerse con los servicios del campeón del mundo.