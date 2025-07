¿Más fichajes para el Barça? La rotunda respuesta de Laporta y afirma: "Intentaremos evitar cualquier salida dolorosa"

"Va a haber ahorros salariales. Una venta de gran calibre no creo que se produzca. Romperíamos el espíritu del equipo. Intentaremos evitar cualquier salida dolorosa. No voy a concretar jugadores. Habrá ajustes, pero será a criterio entrenador".

"Hemos incorporado también a Roony Bardghji, que se trata de un jugador explosivo, de estos que gusta ver. Se ha cumplido con los objetivos. No habrá más fichajes. Tenemos una plantilla muy completa. Hemos cumplido con los objetivos. No se espera más fichajes".

Champions League

"Los jugadores están orgullosos de la temporada que han hecho, pero quieren ganar la Copa de Europa".

Fair play financiero

"Hay que reducir la masa salarial. Estamos trabajando la interpretación de las normas y que podamos inscribir a los jugadores".

Regla 1:1

"Estoy convencido que va a ser así. Tenemos 100 millones de palcos VIPS. Respeto y acto decisión de LaLiga, pero habrá un momento que nos harán hacer el pino con a la lengua porque ya no sé que más les queda por pedirnos".

Elecciones

"Aún no he pensado. Me tiene ocupado las inscripciones y el estadio. El tema electoral aún no me he puesto a pensar. Se han de celebrar desde el 15 de marzo al 15 de junio".