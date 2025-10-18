Ronald Araújo, el salvador: con un gol in extremis, Barcelona gana y se pone líder antes del Clásico contra Real Madrid

El Barça acabó pidiendo la hora para encontrar una solución en el vestuario a los muchos problemas que tuvo en un primer tiempo que si no acabó con un triunfo parcial de su rival fue por la falta de puntería del equipo de Míchel.En la reanudación, Fick buscó soluciones en el banquillo y cambió al debutante Toni Fernández, desubicado como ‘9’, por Fermín López, que regresaba tras superar una lesión muscular.El andaluz animó el duelo con dos disparos, aunque el Barça, pasivo en la presión,controlaba ni mucho menos las llegadas del Girona, que avisaba por mediación de Bryan Gil.Bajo la lluvia que caía en Montjuïc, los locales se adueñaron del balón y buscaron con más empeño el segundo tanto. En éstas, Jesús Gil anuló un tanto de Cubarsí en la salida de un córner por falta previa de Eric García.Fue justo antes de que Flick cambiara a Lamine Yamal, que jugó algo más de 60 minutos, y Pedri, por Roony Bardghji. Míchel refrescó a su equipo dando entrada a Solis,Tsygankov, Stuani y Asprilla.