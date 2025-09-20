¿Tienen miedo a no ganar? Barcelona hará lo mismo del Real Madrid: los jugadores que no irán a la gala del Balón de Oro

Los jugadores Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Raphael Dias 'Raphinha' y el entrenador Hansi Flick encabezarán la comitiva del Barcelona en la gala del Balón de Oro que se celebrará el próximo lunes en París, según confirmó el club catalán.Las principales ausencias del primer equipo azulgrana masculino serán Pedro González 'Pedri' y Robert Lewandowski, que al igual que Raphinha y Lamine Yamal se encuentran entre los finalistas que optan a conquistar el trofeo a mejor futbolista de la temporada 2024-25.