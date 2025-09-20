¿Tienen miedo a no ganar? Barcelona hará lo mismo del Real Madrid: los jugadores que no irán a la gala del Balón de Oro

Las principales ausencias del primer equipo azulgrana masculino serán Pedro González 'Pedri' y Robert Lewandowski, que al igual que Raphinha y Lamine Yamal se encuentran entre los finalistas que optan a conquistar el trofeo a mejor futbolista de la temporada 2024-25.

Los jugadores Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Raphael Dias 'Raphinha' y el entrenador Hansi Flick encabezarán la comitiva del Barcelona en la gala del Balón de Oro que se celebrará el próximo lunes en París, según confirmó el club catalán.

Además, el delantero catalán, ganador del trofeo Kopa en 2024, el Balón de Oro de menores de 21 años, repite entre los candidatos para el de 2025, al que también opta por segundo año consecutivo su compañero en Pau Cubarsí.

Por su parte, el técnico Hansi Flick es uno de los cinco nominados al Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador de la temporada.

A estos cuatro miembros del primer equipo masculino se sumarán las jugadoras del Barça femenino Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina y Ewa Pajor -las seis azulgranas nominadas al Balón de Oro-, además de Vicky López, que opta a ganar el Trofeo Kopa femenino, y Cata Coll, que se encuentra entre las candidatas al Trofeo Yashin Femenino a mejor portera.

Asimismo, tanto el equipo masculino como femenino del Barça optan al premio al mejor club del año.