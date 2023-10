Barcelona- Real Madrid: ¿Habrá luz en tu colonia? estas son las zonas que no tendrán energía el sábado 28 de octubre en Honduras

Según la información de la institución, no habrán interrupciones a la hora del partido (8:15 a.m), sino que solo será en la noche 10:00 p.m a 5:00 a.m del día siguiente. Y se especifica que solo será en la Zona Centro Sur.

DATO: FC Barcelona y Real Madrid se verán las caras el próximo sábado en el gran ‘Clásico’ del fútbol español y del mundo por la fecha 11 de LaLiga EA Sports 2023/2024. El encuentro dará inicio a las 8:15 a.m, hora de Honduras.

