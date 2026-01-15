Barcelona vs Racing Santander EN VIVO en la Copa del Rey: hora y dónde ver el partido por los octavos de final

En el doble pivote, <b>Flick </b>podría darle minutos a Casadó o a Bernal como acompañantes de Pedri, si es que no decide que los dos canteranos salgan de inicio y reservar al canario para más adelante.Y arriba igual Roony Bardghji vuelve a tener minutos por la izquierda, como Marcus Rashford por la derecha y Ferran vuelve a ser la referencia arriba. También Dani Olmo apunta a titular desde la mediapunta.Enfrente estará el <b>Real Racing Club</b>, líder de Segunda División, que buscará, ante un Sardinero lleno hasta la bandera, lograr la proeza de eliminar al vigente campeón de la Copa del Rey, el <b>FC Barcelona</b>.Para este encuentro, el técnico del Racing, José Alberto López, al igual que el día de los dieciseisavos de final ante el Villarreal (2-1), ha hecho hincapié durante la semana en la importancia de la solidez defensiva y tratar de aprovechar los contragolpes para poder hacer daño al conjunto de <b>Hansi Flick</b>.El conjunto verdiblanco recupera para la causa, respecto a la derrota del pasado fin de semana frente al Zaragoza (2-3), al delantero canario Juan Carlos Arana, que anotó los dos tantos del Racing para superar la fase anterior.Además, en la última sesión de entrenamiento antes del encuentro ante el Barça, que ha tenido lugar este miércoles en las Instalaciones Nando Yosu, han vuelto a participar el central balear Pablo Ramón y el lateral francés Clement Michelin, por lo que tan solo se ha perdido la sesión previa Asier Villalibre.