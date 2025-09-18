Bartomeu sorprende a todo Barcelona con la frase que nadie esperaba del caso Negreira: "Con Messi..."

El expresidente del<b> FC Barcelona Josep Maria Bartomeu</b> ha asegurado, tras declarar como imputado ante la jueza que investiga los pagos de la entidad al exvicepresidente del<b> Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira</b>, que al club azulgrana "no le hacía falta ninguna ayuda arbitral" porque "tenía el mejor equipo del mundo"."Ha quedado claro que tantas informaciones como han salido de los arbitrajes no tiene sentido y, además, con el equipo que teníamos. <b>El Barça ha tenido con Messi el mejor equipo del mundo y no hacía falta ninguna ayuda arbitral</b>", ha afirmado Bartomeu en declaraciones a los medios de comunicación a su salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.