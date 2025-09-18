Bartomeu sorprende a todo Barcelona con la frase que nadie esperaba del caso Negreira: "Con Messi..."

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu ha asegurado, tras declarar como imputado ante la jueza que investiga los pagos de la entidad al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, que al club azulgrana "no le hacía falta ninguna ayuda arbitral" porque "tenía el mejor equipo del mundo". "Ha quedado claro que tantas informaciones como han salido de los arbitrajes no tiene sentido y, además, con el equipo que teníamos. El Barça ha tenido con Messi el mejor equipo del mundo y no hacía falta ninguna ayuda arbitral", ha afirmado Bartomeu en declaraciones a los medios de comunicación a su salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Bartomeu, así como su predecesor al frente de la entidad, Sandro Rosell, han declarado este jueves como investigados ante la jueza que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó entre los años 2001 y 2018 a Enríquez Negreira y a su hijo Javier, en una comparecencia en la que solo han respondido a las preguntas de su defensa, han informado fuentes jurídicas. El que fue presidente de la entidad entre 2014 y 2020 ha señalado que en la declaración de este jueves ante la jueza ha quedado "muy claro" que "existían unos servicios de asesoramiento, tanto deportivo como arbitral, así como unos informes" y que el Barça efectuó "una prestación económica por estos servicios". "Vuelvo a decirlo y también lo ha comentado el expresidente Rosell: teníamos el mejor equipo del mundo y el Barça ha ganado por méritos propios todos los campeonatos y títulos que tuvimos el éxito de conseguir".