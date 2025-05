Bellingham recibe feroz ataque: "Es el ejemplo perfecto de lo que Lamine Yamal debe evitar"

Graeme Souness , leyenda del Liverpool como futbolista y como entrenador, avisó a la estrella azulgrana a través de su columna de opinión en 'Daily Mail'. Le dice que para seguir creciendo no debe fijarse en el mediocampista inglés.

"Ver a Bellingham en el Real Madrid últimamente me ha preocupado", apunta Souness en su columna. "Tuvo una primera temporada increíble en España y parecía estar conquistando el mundo, pero ahora tengo el mal presentimiento de que ya no escucha. Ojalá me equivoque, pero esta temporada ha sido una decepción y hay que cuestionar su comportamiento a veces", añade.

El escocés recuerda que Jude "se metió repetidamente en problemas innecesarios con los árbitros" y considera que "si Bellingham escucha a alguien, sus consejos van en la dirección equivocada. Si ve pasión en su manera de actuar, también se equivoca".

Sin embargo, la frase más demoledora para Bellingham y para el madridismo es la siguiente: "Es el ejemplo perfecto de lo que Lamine Yamal debe evitar. Sin duda, estamos viendo el comienzo de un talento muy especial. Con solo 17 años toma decisiones que uno esperaría de jugadores mucho mayores".