La contundente decisión que tomó Benzema previo al Mundial: ‘‘No puedo hacer eso, allí no voy a volver’’

Karim Benzema aún le guarda un gran afecto al club que lo formó, el Olympique de Lyon. En la entidad francesa fue donde el delantero marcó sus primeros goles y debutó como profesional en la Ligue 1 en 2005.

Benzema había prometido en varias ocasiones volver a su antiguo equipo con la intención de retirarse, pero ahora todo dio un giro radical ya que confirmó que si vuelve al Lyon sería solo para trabajar con los jóvenes.

En declaraciones para el youtuber Zack Nani, Karim dio por tierra cualquier oportunidad. “Dejé una imagen preciosa e hice lo que tenía que hacer en Lyon. Tiene que permanecer así. No puedes irte y volver. No puedo hacer eso. Creo que no voy a regresar’’, dijo el ariete para romperle el corazón a todos los hinchas del club que soñaban con su vuelta.

En la misma sintonía que Kroos, quien aseguró que se retirará en el Real Madrid, Benzema dijo que ‘‘sigue siendo el club de mi corazón. Si puedo volver algún día a Lyon sería solo a trabajar con mucho gusto, pero no como jugador”.