¡Escándalo en Turquía! Aficionado invade el campo y se le fue en voladora a jugador del Besiktas: ‘‘Esa patada habría acabado con su carrera’’

Sin embargo, el delantero Cenk Tosun , que no había visto al partidario, se interpuso en su camino y recibió toda la fuerza del golpe. Los jugadores de Besiktas lo detuvieron furiosamente, y el volante Josef de Souza lo arrojó al suelo mientras la seguridad se demoraba desde el costado.

Pero el árbitro no quedó impresionado con la forma en que el brasileño manejó la situación e increíblemente lo expulsó por tomar una acción decisiva.

Tosun quedó indignado tras lo ocurrido, alegando que la patada voladora podría haber terminado con la carrera de su compañero. El delantero también criticó la decisión del juez en expulsar a De Souza y cuestionó por qué la Policía no hizo nada para evitar que el aficionado invadiera el campo.

“Ya sea que ganes el juego o lo pierdas, no importa. Obtuvimos tres puntos muy importantes hoy, pero es un evento que no debería haber sucedido. Di un paso que tuvo suerte. Quizá si no hubiera dado ese paso, esa patada le hubiera llegado a la cintura a Salih y su vida como futbolista podría haber terminado’’, declaró Tosun.

“No entendí la tarjeta roja que le dieron a Josef. Hay tanta Policía y seguridad, ¿cómo es que los fanáticos pueden venir a nosotros e intervenir con una patada? ¿Como funciona? ¿Tenemos que dejar que nos golpeen y esperar? ¿Sin proteger? Nos sacan tarjeta roja cuando nos protegemos. Josef fue expulsado. Uno de nuestros mejores jugadores no estará con nosotros durante tres o cuatro partidos por culpa de esa afición”, sentenció el ariete turco.