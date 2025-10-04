Chelsea da revés al Liverpool y este es el nuevo líder: así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

Y eso que hasta ese minuto 96 parecía que el empate no era malo para el campeón inglés. Un golazo de <b>Moisés Caicedo</b> y un tanto de Cody Gakpo tras una exquisitez de <b>Alexander Isak </b>dejó en manos de Estevao la definición de un partidazo en Stamford Bridge.Arne Slot, que dejó en el banquillo una buena ristra de millones con <b>Florian Wirtz, Hugo Ekitike </b>y Jeremie Frimpong, fue espectador de lujo del golazo de la jornada, un disparo de Caicedo desde 25 metros directo a una escuadra.Delante de <b>Virgil Van Dijk, </b>el ecuatoriano se inventó el misil del día para firmar su tercer gol esta temporada, más de los que marcó en sus tres campañas en el Brighton &amp; Hove Albion.Un tanto, además, especial para él, porque lo hizo ante un Liverpool por el que estuvo cerca de fichar en su día antes de decidirse por el Chelsea.Pese a este gol, lo cierto es que el <b>Chelsea </b>hizo muy poco más en ataque, conducido por un paupérrimo Joao Pedro, y fue el Liverpool el que más buscó la portería contraria.Slot en el descanso hizo un cambio con intenciones. Quitó a Conor Bradley, amonestado, y metió a Wirtz en el centro del campo, bajando a Dominik Szoboszlai en el lateral derecho. Cambio ofensivo que estuvo cerca de darle resultado nada más reanudarse el partido cuando el alemán se inventó un pase con el exterior para habilitar a Mohamed Salah dentro del área. Extraño en él, el egipcio no encontró ni portería.