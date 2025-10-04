Hansi Flick habló de su cruce con De la Fuente y el anuncio sobre Lamine Yamal: "No está bien, estuve con él hoy y le dije..."

<b>Derrota ante PSG</b>"El partido de Sevilla es muy importante, y queremos llevarnos los tres puntos. Todo el mundo está triste tras la derrota. Hay que ser más listos e inteligentes. Hay que aprender y lo haremos".<b>Aprendizaje</b>"Nuestra idea de presionar es de vital importancia, es nuestra mentalidad. Tenemos que hacerlo. Si no hay presión sobre el balón, la última línea no puede estar tan arriba. Hemos mejorado en los últimos partidos. Pero hay que seguir entrenándolo. No es el fin. Hay que seguir".<b>Egos</b>"No sólo hablamos de los jugadores, hablamos de todos, técnicos, clubes y aficionados. Todo el mundo tiene hambre por ganar títulos. Y no centrarse en uno mismo. Esto es lo que queremos. Queremos la implicación de todos. Necesitamos respeto por este equipo. Agradezco lo que he visto tras el último parón. La actitud ha sido positiva y se ha entrenador bien. Se puede ver que creemos en lo que hacemos. La derrota con el PSG puede ocurrir, es un equipo fantástico, pero hay que seguir".