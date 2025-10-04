Hansi Flick habló de su cruce con De la Fuente y el anuncio sobre Lamine Yamal: "No está bien, estuve con él hoy y le dije..."

Barcelona se mide este domingo contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y Hansi Flick atendió a los medios de comunicación para hablar sobre el encuentro, aunque la mayoría de las preguntas fueron sobre la lesión de Lamine Yamal, quien estará por los menos unas tres semanas de baja. El técnico alemán también fue consultado sobre su cruce con el seleccionador español, Luis de la Fuente. Según cuenta, sus comentarios los hizo con "más fuerza de lo habitual" y que su trabajo también implica proteger a sus futbolistas.

Sevilla "Lo Conocemos bien, juega de forma agresiva, intensa... tiene un estilo propio y una buena afición detrás. Será un encuentro difícil". Lamine Yamal "He hablado con él esta mañana, se siente mejor, pero no está bien. Le dije cómo podemos ayudarlo. Todo el mundo sabe de su calidad, pero es mi responsabilidad darle la carga de minutos cuando vuelva. Y lo haré. Si los jugadores no están al cien por cien se centran en sus puntos fuertes, y con el balón es increíble, pero también hay que estar bien sin balón. Hay que gestionar bien los minutos". Descanso para Lamine "No sabemos cuándo volverá. Con esta lesión no es fácil, no es una lesión muscular. No sabemos si estará en dos, tres o cuatro semanas. No sé si estará para el Clásico. Hay que gestionar los minutos. Trabajará con el equipo de recuperación. Irá paso a paso. Ya veremos cómo evoluciona". Cansancio del equipo "Forma parte de la vida de un muy buen futbolista. Cualquiera quiere jugar con la selección. Hay que gestionar todos juntos los minutos. Si un jugador es bueno e importante para su selección, jugará. Es bueno que haya jugadores con sus equipos nacionales. Peo hay que gestionarlo bien".

Su cruce con Luis de la Fuente "La situación se produjo tras el último parón, y lo que quiero es proteger a mi jugador. Apoyarlo. De esto se trata. Es agua pasada. No pienso negativamente. Yo lo he vivido también desde el otro lado. No es fácil. Debo proteger a mi jugador y por eso hice aquellos comentarios. Tal vez los hice con más fuerza de lo habitual". Sin rencores con Luis de la Fuente "No me arrepiento de lo que dije. Quería proteger a mis jugadores, era mi manera de decir que había que parar. Pero es agua pasada. Ahora hay que centrarse en el presente y en el futuro. Es algo ya del pasado. Lo importante es gestionar la situación juntos: clubes, selección...". Marc Bernal, con la Sub-21 "Es una situación difícil. No está listo como para jugar muchos minutos. No sé qué quiere la Federación de él. Hoy por hoy no está para muchos minutos. Viene de una lesión grave de más de un año. No está al cien por cien. No está al nivel físico de antes de la lesión. La Federación debería tener cuidado y cuidarle".