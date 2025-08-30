Chelsea se impuso contra el Fulham en la Premier League y el VAR fue protagonista

El <b>Fulham </b>intentó generar peligro con balones largos y centros laterales, especialmente con <b>Josh King </b>e <b>Iwobi</b>, pero la defensa del <b>Chelsea </b>respondió con solidez y no permitió que la ventaja se redujera.<br />Incluso con la entrada de<b> Raúl Jiménez</b> y <b>Wilson</b>, los visitantes no lograron inquietar la portería de <b>Robert Sánchez</b>, que mantuvo su segunda portería a cero de la temporada en tres jornadasCon esta victoria, el <b>Chelsea </b>suma su segunda victoria consecutiva y se mantiene invicto en la Premier con 7 de 9 puntos posibles. Por ahora, los 'Blues' toman la cima de la Premier League.