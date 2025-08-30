Internacionales

Chelsea se impuso contra el Fulham en la Premier League y el VAR fue protagonista

Los 'Blues' se suben a lo más alto de la clasificación con siete unidades tras vencer 2-0 al Fulham.

2025-08-30

El Chelsea se impuso este sábado al Fulham en Stamford Bridge, en un derbi con el VAR como protagonista que anuló un tanto inicial de los visitantes en el minuto 21 y concedió un polémico penal que transformó Enzo Fernández para poner el 2-0, después del gol de João Pedro justo antes del descanso.

El equipo londinense afrontó el encuentro con la baja de Cole Palmer y vio como el duelo duelo arrancó con Fulham muy activo, impulsado por Josh King y Rodrigo Muniz, que generaban las principales acciones ofensivas, mientras que el Chelsea controlaba la posesión pero sin crear oportunidades claras de gol.

En el minuto 14, el equipo local sufrió un contratiempo cuando Delap se retiró lesionado, lo que obligó a Enzo Maresca a reorganizar su ataque con la entrada de Tyrique George, que fue sustituido a poco del final.

El momento más trascendental llegó en el minuto 21, cuando Josh King anotó tras una gran jugada individual, adelantando al Fulham, pero el VAR intervino por un pisotón de Rodrigo Muniz sobre Trevoh Chalobah en el desarrollo de la acción y anuló el tanto.

Tras esa jugada, el partido entró en un paréntesis de alternativas hasta que, en la última acción de la primera parte, el Chelsea logró adelantarse.

En el minuto 54 (tras nueve minutos añadidos), Enzo Fernández ejecutó un córner que encontró la cabeza de João Pedro, quien remató solo dentro del área y batió a Leno para poner el 1-0 antes del descanso.

La segunda mitad comenzó con Chelsea decidido a sentenciar el encuentro, mientras Fulham intentaba reaccionar con centros que fueron controlados por la defensa liderada por Marc Cucurella.

El momento clave del segundo tiempo llegó en el minuto 56, cuando Ryan Sessegnon tocó el balón con la mano dentro del área. Tras la revisión del VAR, que examinó hasta dos posibles infracciones del Chelsea antes de la acción, el árbitro señaló un polémico penal y Enzo Fernández lo transformó con un disparo al centro.

Tras el 2-0, el equipo de Maresca mostró madurez para gestionar la ventaja, combinando en el centro del campo y manteniendo la posesión y Estevao tuvo una ocasión para ampliar la ventaja, pero su disparo raso fue detenido por Leno.

El Fulham intentó generar peligro con balones largos y centros laterales, especialmente con Josh King e Iwobi, pero la defensa del Chelsea respondió con solidez y no permitió que la ventaja se redujera.

Incluso con la entrada de Raúl Jiménez y Wilson, los visitantes no lograron inquietar la portería de Robert Sánchez, que mantuvo su segunda portería a cero de la temporada en tres jornadas

Con esta victoria, el Chelsea suma su segunda victoria consecutiva y se mantiene invicto en la Premier con 7 de 9 puntos posibles. Por ahora, los 'Blues' toman la cima de la Premier League.

