Chelsea se impuso contra el Fulham en la Premier League y el VAR fue protagonista

El Chelsea se impuso este sábado al Fulham en Stamford Bridge, en un derbi con el VAR como protagonista que anuló un tanto inicial de los visitantes en el minuto 21 y concedió un polémico penal que transformó Enzo Fernández para poner el 2-0, después del gol de João Pedro justo antes del descanso.

El equipo londinense afrontó el encuentro con la baja de Cole Palmer y vio como el duelo duelo arrancó con Fulham muy activo, impulsado por Josh King y Rodrigo Muniz, que generaban las principales acciones ofensivas, mientras que el Chelsea controlaba la posesión pero sin crear oportunidades claras de gol.

En el minuto 14, el equipo local sufrió un contratiempo cuando Delap se retiró lesionado, lo que obligó a Enzo Maresca a reorganizar su ataque con la entrada de Tyrique George, que fue sustituido a poco del final.

El momento más trascendental llegó en el minuto 21, cuando Josh King anotó tras una gran jugada individual, adelantando al Fulham, pero el VAR intervino por un pisotón de Rodrigo Muniz sobre Trevoh Chalobah en el desarrollo de la acción y anuló el tanto.

Tras esa jugada, el partido entró en un paréntesis de alternativas hasta que, en la última acción de la primera parte, el Chelsea logró adelantarse.

En el minuto 54 (tras nueve minutos añadidos), Enzo Fernández ejecutó un córner que encontró la cabeza de João Pedro, quien remató solo dentro del área y batió a Leno para poner el 1-0 antes del descanso.