Comité de Arbitraje de LaLiga se une a las polémicas del Real Madrid-Barcelona: "La decisión del árbitro de no pitar penal fue incorrecta"

El Comité Técnico de Árbitros respaldó las decisiones del VAR en las acciones polémicas del Clásico del pasado domingo, en el penalti no señalado de Lamine Yamal a Vinicius y del que sí fue pitado entre Eric García (mano) y Jude Bellingham, en un vídeo publicado este martes. El CTA, a través de la sexta entrega del programa 'Tiempo de Revisión', compartió un archivo recopilatorio con las acciones más polémicas de la jornada 10 de LaLiga EA Sports, entre las que destacaron las acciones polémicas del Real Madrid-Barcelona (2-1), y cuya decisión final apoya la intervención del VAR.

"Tras apoyar el pie en el césped, el delantero madridista (Vinicius) lo golpea al intentar chutar (Lamine Yamal), la acción es muy rápida y el árbitro interpreta que el contacto ha sido al revés, señalando penalti para el Real Madrid. En este caso el golpe lo produce el atacante contra el defensor, por lo que no corresponde sancionarlo con penalti, no hay conducta temeraria ni fuerza excesiva, por lo que no procede amonestación", comentó Marta Frías, portavoz del CTA, en el vídeo. "El CTA considera que la decisión inicial del árbitro de pitar penalti fue incorrecta y la intervención del VAR estuvo justificada, ya que existía un erro claro y manifiesto en la decisión de campo", apuntó sobre el penalti que señaló César Soto en el minuto dos y que fue revocada por el VAR. La siguiente jugada analizada fue la mano de Eric García (Barcelona) dentro del área tras un rebote proveniente del cuerpo de Bellingham. César Soto no señaló penalti y el VAR corrigió la jugada en el minuto 49.