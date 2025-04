La brutal respuesta del presidente de LaLiga al Real Madrid: "esto no es fútbol; no le gusta nada porque no se hace lo que él quiere"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, reaccionó en X a la negativa del Real Madrid a participar en la rueda de prensa y entrenamiento oficiales y en la cena previa a la final de la Copa del Rey de fútbol tras las declaraciones de los árbitros del encuentro, y aseguró que el conjunto blanco "no protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga..." y que "no quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol".

"Esto no es fútbol, es control de poder. No le gusta Tebas porque no hace lo que él quiere. No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere. No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere", comienza la publicación de Tebas.