Destrozan a Cristiano Ronaldo: ‘‘Ningún equipo de Europa lo quiere, ni Ten Hag y tampoco el vestuario del Manchester United’’

El Manchester United debuta este domingo en la Premier League 2022-23 ante el Brighton en Old Trafford mientras Cristiano Ronaldo atraviesa una tensa situación, ya que quiere marcharse del equipo, pero la entidad no le está facilitando su salida.

El portugués no hizo la pretemporada y tampoco viajó por la gira asiática de los ‘Reds Devils’ en una clara señal que desea irse del club y fichar por otro que pueda competir en la próxima edición de la Champions League.

Cristiano tampoco tiene garantizado ser titular en el United, por lo que las críticas se han extendido en todos lados y uno de los más tajantes ha sido Jamie Carragher, exdefensor del Liverpool.

“Siempre pensé que el de Cristiano era un fichaje extraño. Sentí que esta situación llegaría, aunque lo hiciese muy bien el año pasado con el United. Firmó un contrato de dos años, algo que no me podía creer. Él nunca va a ser el segundo de nadie, pero hay ciertas etapas de una carrera en la que se sabe que ya no eres el mismo jugador. Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero tiene 37 años y cumplirá 38 esta temporada. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo jugador”, manifestó Carragher para The Overlap.