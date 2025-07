Cristiano Ronaldo no lo quería en Al Nassr y el club toma rotunda decisión: se va cedido a Europa y este es su nuevo equipo

Sin embargo, la salida del delantero colombiano ha generado polémica, porque, según informaron, CR7 no lo quería más en el club y esa sería una de las razones de su salida: “Cristiano Ronaldo no quiere que John Duran se quede en el Al Nassr, no lo prefiere en el club, por lo que la directiva decidió ceder al colombiano”, dio a conocer el medio árabe Al-Yaum y el periodista Yagiz Sabuncuoglu.