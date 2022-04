Cristiano Ronaldo pide perdón por tirarle el celular a un aficionado y le hace una invitación

Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista tras la derrota del Manchester United frente al Everton en el Goodison Park por tirarle el celular a un aficionado que lo esperaba cuando se marchaba por el túnel hacia los vestuarios.

Escalofriante: así le quedó la pierna a CR7 tras la derrota del United

Y es que el delantero portugués se fue muy molesto por el resultado y desquiciado por las heridas que llevaba en su pierna izquierda producta de una jugada.

En redes sociales circularon imágenes del jugador tirándole el móvil a un hincha que lo estaba grabando. El luso, minutos más tarde con la cabeza más fría, se disculpó por su reacción y lo invitó a un partido de su equipo en el ‘Teatro de los Sueños’.

‘‘Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad’’, expresó Cristiano a través de su cuenta oficial de Instagram.