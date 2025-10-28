Internacionales

Cristiano Ronaldo vuelve a fracasar en Arabia Saudita: Benzema humilla a CR7 y lo elimina de la Copa del Rey

CR7 no pudo derrotar a Benzema y vuelve a fracasar en Arabia: así fue la nueva eliminación de Al Nassr.

El Al Ittihad se impuso por 2-1 al Al Nassr y dejó fuera a Cristiano Ronaldo de la Copa del Rey de Campeones, en un nuevo golpe para el portugués en Arabia Saudita. El duelo entre las dos grandes figuras del fútbol mundial tuvo un claro vencedor: Karim Benzema.

El exdelantero del Real Madrid fue clave en la victoria de su equipo. A los pocos minutos del inicio, Benzema culminó un contraataque perfecto con una definición al primer palo, tras una gran asistencia de Moussa Diaby, para poner el 1-0 a favor de Al Ittihad.

Al Nassr reaccionó gracias a una acción individual de Cristiano Ronaldo, quien desbordó por la izquierda y mandó un centro que la defensa rival no logró despejar. Ángelo aprovechó el rebote y marcó el 1-1, dando esperanza a los de Riad.

En el final de la primera parte Al Ittihad sentenció al club de CR7. Apenas arrancado el complemento, Houssem Aouar recibió un pase al borde del área y, ante la floja marca defensiva, definió con precisión al segundo palo para sellar el 2-1 definitivo.

Cristiano Ronaldo, visiblemente frustrado, tuvo poca participación en el juego y no logró ser determinante en el ataque. Salvo en la jugada del empate, el portugués pasó desapercibido y terminó el encuentro con gesto de inconformidad.

Con esta derrota, Al Nassr queda eliminado y Cristiano Ronaldo suma otro tropiezo en su intento por conquistar títulos en Arabia Saudita, mientras Benzema y Al Ittihad celebran el pase a las semifinales de la Copa del Rey de Campeones.

El delantero portugués suma su peor racha en toda su carrera a nivel de clubes. Y es que, ha disputado 10 torneos con el equipo saudí y en los 10 han fracasado. CR7 tiene una sequía de más de 2 años luego de su llegada al club y no conocer lo que es un título a nivel local ni internacional.

