Cristiano Ronaldo vuelve a fracasar en Arabia Saudita: Benzema humilla a CR7 y lo elimina de la Copa del Rey

El exdelantero del <b>Real Madrid </b>fue clave en la victoria de su equipo. A los pocos minutos del inicio, Benzema culminó un contraataque perfecto con una definición al primer palo, tras una gran asistencia de <b>Moussa Diaby</b>, para poner el 1-0 a favor de <b>Al Ittihad</b>.<b>Al Nassr </b>reaccionó gracias a una acción individual de <b>Cristiano Ronaldo</b>, quien desbordó por la izquierda y mandó un centro que la defensa rival no logró despejar. Ángelo aprovechó el rebote y marcó el 1-1, dando esperanza a los de Riad.En el final de la primera parte <b>Al Ittihad </b>sentenció al club de <b>CR7</b>. Apenas arrancado el complemento, <b>Houssem Aouar </b>recibió un pase al borde del área y, ante la floja marca defensiva, definió con precisión al segundo palo para sellar el 2-1 definitivo.<b>Cristiano Ronaldo</b>, visiblemente frustrado, tuvo poca participación en el juego y no logró ser determinante en el ataque. Salvo en la jugada del empate, el portugués pasó desapercibido y terminó el encuentro con gesto de inconformidad.