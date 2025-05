Por 'culpa' de Scaloni: este fue el motivo por el que Ancelotti no fichó por Brasil: "¿Por qué no puedo vivir en Europa?"

“¿Por qué no? Si quiero seguir entrenando cuando acabe aquí... por qué no”, dijo en rueda de prensa, al ser preguntado sobre si se veía entrenando en el país árabe.

Sin embargo, Geglobo ha revelado que uno de las razones por las que el fichaje se ha caído es porque no han consentido lo mismo que hacen con el estratega de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.

El diario antes mencionado asegura que Carletto quería vivir en Europa tal y como ocurre con Scaloni incluso entrenando al otro lado del 'charco'.

“En el contrato que firmó en el año 23, Ancelotti firmó que viviría en Brasil. La CBF insiste en que tendría que vivir en Brasil. Sin embargo, esta vez está poniendo algunos obstáculos. Le robaron cuando dirigía al Everton (en 2021), le robaron en su casa en Inglaterra. Su familia está preocupada por la seguridad en Brasil. Y, por ejemplo, afirma que Scaloni, el seleccionador argentino, vive en España. ¿Por qué no puedo vivir en Europa?“, afirma André Rizek, periodista de Geoglobo, para confirmar no solamente se trata de una serie de inconvenientes económicos para entender el no fichaje de Ancelotti.