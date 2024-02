Dani Alves en su juicio por presunta agresión sexual: el desgarrador testimonio de la prima y amiga de la víctima

La declaración de la víctima fue reservada para los medios de comunicación, que no pudieron escuchar absolutamente nada. Ella habló tras un biombo para no ver a Alves .

“Fuimos a mi casa a cenar y nos fuimos a la zona de Tusset, a Duplex, que nos dan descuento para entrar a Sutton antes de las 2:00 AM. Hicimos algunas bromas con el portero porque entramos algo más tarde de la hora. Estuvimos las tres bailando en la parte general de la discoteca y delante, a la misma altura, está la zona VIP. Bajaron dos o tres mexicanos y nos dijeron si queríamos ir con ellos a la zona VIP. Accedimos y fuimos con ellos. Estuvimos poco rato. Nos insistieron para ir a una mesa que nos querían invitar”.

“Estaba este señor (Dani Alves) de pie. Tenía una actitud babosa, me puso la mano en la espalda y casi me toca el culo. Me fui al otro lado de la mesa, prácticamente sola”.

“La prima de la denunciante me llama y me dice que necesita irse. La conozco desde que tenía tres años y no la he visto llorar nunca de esa manera. Me dice: ‘se ha corrido dentro, me ha hecho mucho daño’. Lloramos las tres, yo no sabía cómo reaccionar en ese momento”.

“Le dijimos que tenía que denunciar y me dijo que no le iban a creer. Ella se quería ir a casa”.

La testigo asegura que en ningún caso la relación de su amiga con Alves fue consentida. “Ella no quería, no, no, no”. “No quería denunciar, nos costó muchísimo, de verdad. Estaba en shock. A día de hoy está muy mal, ha perdido mucho peso, está ansiosa. Ha reducido su círculo de amigos porque no se fía de nadie. Está todo el rato pensando que la van a mirar, en cualquier sitio”.

“La cogió y la tiró al suelo y le dijo algo como: ‘eres mi putita’. Ha recibido tratamiento psicológico, porque quedo con ella y me lo dice”.