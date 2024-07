Dani Carvajal señala el fichaje que quiere para Real Madrid: “Le digo todos los días que lo necesitamos; encajaría perfecto”

Ahora que será capitán del primer equipo, quiere llevarse a una de las grandes estrellas de la selección de España, Rodri, que es jugador del Manchester City.

En el Partidazo de Cope le preguntaron por su compañero y si lo ficharía para el Real Madrid, a lo que Carvajal responde:

“Sí, sin duda, yo se lo digo todos los días. Deja Mánchester, que no hay sol, vente a Madrid que te necesitamos, además tú eres de aquí de Madrid”, comienza diciendo.

Juanma Castaño pregunta entonces a Carvajal cuál es la respuesta del centrocampista del Manchester City cuando escucha esa pregunta. “Si, bueno, tengo contrato, aquí no hay cláusulas... me da largas, me da largas, pero sería el fichaje, sin duda. Siendo español, en Madrid... yo creo que encajaría perfecto”.