Dembélé reveló los oscuros motivos que lo llevaron a fracasar en el Barcelona: "Me di cuenta de todo"

Sin embargo, <b>Dembélé </b>explica que jugar en el Barça fue un sueño: "Fue complicado, sobre todo porque llegaba al club después de solo 18 meses como profesional. Llegas con 20 años a un vestuario como el del Barcelona, con todas las estrellas, con todos los jugadores con que soñaba jugar. Fue simplemente excepcional. Después, había que adaptarse. No tuve suerte durante tres o cuatro años con las lesiones. Pero hacía lo que se me apasionaba y estaba en el club de mis sueños, el Barça. No fue fácil".Además, el 'Mosquito' aclara que cometer estos errores lo ayudaron crecer como persona y como jugador. "Estoy contento con todo lo que me pasó en el Barça, porque aquí estuve donde realmente crecí como persona, tanto dentro como fuera del campo"."También hice muchos amigos en Barcelona, con los cuales todavía hablo mucho. Así que fue una época excepcional para mí y, sobre todo, una época de aprendizaje", cerró el francés.