Dembélé reveló los oscuros motivos que lo llevaron a fracasar en el Barcelona: "Me di cuenta de todo"

Luego de varios años rindiendo por muy debajo de sus posibilidades, Ousmane Dembélé finalmente se ha convertido en uno de los mejores atacantes del planeta tras dejar el Barcelona y firmar con el PSG. De hecho, el extremo francés es un claro aspirante para ganar el Balón de Oro. Lejos queda ya aquel Dembélé que no pudo triunfar con la camiseta azulgrana debido a sus reiteradas lesiones y su inconsistencia sobre el campo, que deseperaba a los culés jornada tras jornada.

Con Luis Enrique en el banquillo del PSG, el futbolista ha encontrado un hábitat donde puede explotar sus atributos. Y el resultado no ha podido ser mejor, con un triplete histórico en la campaña pasada y siendo determinante. Ya consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo, Dembélé pasó por los micrófonos de 'Four Fourt Two' y allí repasó su etapa en el Barça, donde confesó los motivos de su pésimo rendimiento. El galo reconoce que en Barcelona no fue profesional: "Como llegué al Barça con solo un año y medio como profesional, nunca iba al gimnasio, saltaba directamente al campo con mucha energía y un poco de talento también. Después de una, dos, tres, cuatro lesiones, entiendes que tienes que cuidar tu cuerpo, que el fútbol de alto nivel es exigente y que no es solo talento, ni despertar y saltar directamente al campo. Comprendí que tenía que trabajar, que me tenía que fortalecer, que tenía que comer bien, dormir bien. Me di cuenta de todo".