Dembélé reveló los oscuros motivos que lo llevaron a fracasar en el Barcelona: "Me di cuenta de todo"

El 'Mosquito' recuerda su etapa en la entidad azulgrana y asegura que fue de aprendizaje.

2025-09-08

Luego de varios años rindiendo por muy debajo de sus posibilidades, Ousmane Dembélé finalmente se ha convertido en uno de los mejores atacantes del planeta tras dejar el Barcelona y firmar con el PSG. De hecho, el extremo francés es un claro aspirante para ganar el Balón de Oro.

Lejos queda ya aquel Dembélé que no pudo triunfar con la camiseta azulgrana debido a sus reiteradas lesiones y su inconsistencia sobre el campo, que deseperaba a los culés jornada tras jornada.

Con Luis Enrique en el banquillo del PSG, el futbolista ha encontrado un hábitat donde puede explotar sus atributos. Y el resultado no ha podido ser mejor, con un triplete histórico en la campaña pasada y siendo determinante.

Ya consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo, Dembélé pasó por los micrófonos de 'Four Fourt Two' y allí repasó su etapa en el Barça, donde confesó los motivos de su pésimo rendimiento.

El galo reconoce que en Barcelona no fue profesional: "Como llegué al Barça con solo un año y medio como profesional, nunca iba al gimnasio, saltaba directamente al campo con mucha energía y un poco de talento también. Después de una, dos, tres, cuatro lesiones, entiendes que tienes que cuidar tu cuerpo, que el fútbol de alto nivel es exigente y que no es solo talento, ni despertar y saltar directamente al campo. Comprendí que tenía que trabajar, que me tenía que fortalecer, que tenía que comer bien, dormir bien. Me di cuenta de todo".

Sin embargo, Dembélé explica que jugar en el Barça fue un sueño: "Fue complicado, sobre todo porque llegaba al club después de solo 18 meses como profesional. Llegas con 20 años a un vestuario como el del Barcelona, con todas las estrellas, con todos los jugadores con que soñaba jugar. Fue simplemente excepcional. Después, había que adaptarse. No tuve suerte durante tres o cuatro años con las lesiones. Pero hacía lo que se me apasionaba y estaba en el club de mis sueños, el Barça. No fue fácil".

Además, el 'Mosquito' aclara que cometer estos errores lo ayudaron crecer como persona y como jugador. "Estoy contento con todo lo que me pasó en el Barça, porque aquí estuve donde realmente crecí como persona, tanto dentro como fuera del campo".

"También hice muchos amigos en Barcelona, con los cuales todavía hablo mucho. Así que fue una época excepcional para mí y, sobre todo, una época de aprendizaje", cerró el francés.

