PSG estalla contra la selección de Francia y culpa a Deschamps por las lesiones de Dembélé y Doué: "La carga de trabajo..."

El club de la capital francesa, que ha enviado un correo a la Federación Francesa de Fútbol (FFF), también le pide que se respete "un principio de precaución reforzado" cuando la selección hace una convocatoria y si el entrenador decide utilizar a jugadores, "en particular cuando presentan una patología que se está tratando".El PSG señala que las lesiones de Dembélé y Doué en el partido de la selección del pasado viernes frente a Ucrania para la clasificación del Mundial del año próximo van a tener "consecuencias deportivas importantes para los jugadores y para el club".Por eso reclama "urgentemente" lo que llama "un nuevo protocolo de coordinación médico-deportiva" para "hacer de la salud de los jugadores y de su acompañamiento médico una prioridad absoluta".El equipo hace hincapié en que sigue desde el punto de vista médico a sus jugadores "durante todo el año" y de esa forma "dispone de informaciones precisas y circunstanciadas".Cuenta que ya antes de la concentración de la selección había comunicado a la FFF "elementos médicos concretos" sobre "la carga de trabajo soportable y los riesgos de lesión de sus jugadores".Por eso "lamenta que esas recomendaciones médicas no las haya tenido en cuenta el equipo médico de la selección" y que tampoco hubiera "concertación" con sus propios médicos.Dembélé sólo disputó 30 minutos frente a Ucrania (partido que concluyó con la victoria de Francia por 0-2) antes de lesionarse y tener que ser sustituido por Hugo Ekitike. Se sabe que no podrá jugar durante las próximas semanas y que no podrá disputar el primer partido de la fase de liga de la Champions frente al Atalanta.