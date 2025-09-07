Mbappé receta duro golpe a Yamal: sin pelos en la lengua señala al ganador del Balón de Oro: "Se lo llevaría hasta su casa"

Kylian Mbappé, quien viene de cerrar una sólida temporada en el Real Madrid, aunque sin títulos que lo respalden para pelear directamente por el Balón de Oro, no se guardó su opinión sobre quién debería llevarse el codiciado galardón este año. El delantero francés dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas y reveló su top 3 para el premio al mejor futbolista de la temporada, lo cual no gustará para nada a los fans del Barcelona ni a Lamine Yamal.

Durante una entrevista reciente, “Kiki” no dudó en postular a su principal favorito para ganar el premio: Ousmane Dembélé, su compañero en la selección francesa. “Espero que gane Dembélé. Lo apoyé desde el principio. Creo que era natural que lo apoyara. Después, ya veremos cómo va, porque no depende de nosotros. Si dependiera solo de mí, se lo llevaría hasta su casa”, expresó Mbappé con una sonrisa.

El delantero también tuvo palabras de elogio para Achraf Hakimi, su excompañero en el Paris Saint Germain, a quien ubicó en el segundo lugar de su ranking personal. “También espero que Achraf tenga una buena clasificación. Será fantástico para los defensas, demostrarles que el fútbol es de todas las posiciones. Tuvo una temporada histórica”, comentó con admiración por el lateral marroquí. Para cerrar, Mbappé se refirió al joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, aunque con cierta reserva. “Tercero, Lamine Yamal, pero del Barcelona no se puede decir nada, pero es muy buen jugador”, dijo entre risas el delantero del Real Madrid.