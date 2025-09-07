Mbappé receta duro golpe a Yamal: sin pelos en la lengua señala al ganador del Balón de Oro: "Se lo llevaría hasta su casa"

<b>Kylian Mbappé</b>, quien viene de cerrar una sólida temporada en el <b>Real Madrid</b>, aunque sin títulos que lo respalden para pelear directamente por el <b>Balón de Oro</b>, no se guardó su opinión sobre quién debería llevarse el codiciado galardón este año.El delantero francés dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas y reveló su top 3 para el premio al mejor futbolista de la temporada, lo cual no gustará para nada a los fans del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/barcelona-contundente-decision-lewandowski-no-renovara-sustituto-julian-alvarez-140-millones-EB27266453" target="_blank">Barcelona</a> </b>ni a <b>Lamine Yamal.</b>