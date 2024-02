Dembelé confiesa su sufrimiento en el FC Barcelona y lo que hizo para cambiar su vida

“Llegué al Barcelona con 20 años, después de solo un año y medio de fútbol profesional. Todavía estaba aprendiendo. Barcelona es el lugar donde más he aprendido y donde más he crecido en mi vida personal y profesional”, comenzó diciendo.

“Al final del segundo año contraté a un preparador físico. Su llegada cambió muchas cosas en el campo y en mi vida. Trabajamos en los entrenamientos y en mis días libres. Me ayudó mucho. De hecho, todavía lo tengo conmigo aquí en París. Hacemos mucha prevención, trabajamos en el gimnasio...”, resaltó.

“El Barcelona es un club muy grande, lo sabemos. Pero el PSG también es un gran club, y lo veo tanto dentro como fuera del campo. Cuando vas a la ciudad, te reconocen enseguida... Francamente, aparte del tiempo, para mí no ha habido muchos cambios (risas)”, dijo.

“Lo mismo ocurre con el estadio: el Camp Nou es enorme y está cargado de historia. Pero en el Parque de los Príncipes, el ambiente es excepcional, y en cada partido, la afición nos lleva en volandas...”, agregó el jugador del PSG.

Dembelé también se ha sincerado sobre sus dos últimos entrenadores, nos referimos a Xavi Hernández y a Luis Enrique.

“La naturaleza de mi relación con Luis Enrique es más o menos la misma que con Xavi. Viví momentos increíbles con Xavi. Estábamos muy unidos. Me daba muchos consejos y confiaba mucho en mí. Conozco a Luis Enrique desde hace mucho tiempo, porque ya quería que viniera al Barcelona cuando estaba en el Rennes. Estoy muy contento de tenerle como entrenador”, comentó.

Por último, Dembelé reveló su amor por el Barcelona, pese a que sufrió mucho, como lo mencionó al principio.

“Mi primera camiseta fue una de Inglaterra, con David Beckham. Después me encantó Steven Gerrard y luego conocí a Lionel Messi, Andrés Iniesta y el FC Barcelona... Messi siempre ha sido mi jugador favorito. Fue él, Guardiola e Iniesta quienes me hicieron amar al Barça. Por eso siempre he soñado con jugar allí. Cuando fiché por el Barça, hice realidad un sueño. Jugar con Iniesta en su último año y con Lionel Messi fue increíble”, cerró.