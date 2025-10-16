Dembélé ganó el Balón de Oro y pone condiciones para quedarse en PSG: la postura del club y la decisión del francés

El entorno del futbolista considera que el <b>Balón de Oro </b>no solo representa un reconocimiento deportivo, sino que también debe tener un correlato económico. Bajo ese argumento, plantearon un significativo ajuste en su salario como condición para continuar en el club.La respuesta del <b>Paris Saint Germain </b>fue tajante: no. Desde la dirigencia consideran que no es momento de renegociar, ya que <b>Dembélé </b>tiene contrato vigente hasta junio de 2028. Además, entienden que su salario actual, de 18,5 millones de euros anuales.De hecho, <b>Dembélé </b>es hoy el futbolista mejor pagado del equipo, superando a figuras como <b>Achraf Hakimi</b>, <b>Khvicha Kvaratskhelia</b>, <b>Marquinhos </b>y <b>Vitinha</b>, entre otros. Esta situación habría sido uno de los argumentos centrales para negarse a revisar sus condiciones contractuales en el corto plazo.