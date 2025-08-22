Dembélé falló un penal y el PSG sufre para conseguir su segundo triunfo en la Ligue 1 de Francia

Un error que sostuvo entonces el 0-0, al que intentó oponerse después <b>Desiré Doué </b>con un derechazo fuera y todo el conjunto parisino, que conservó su posesión, su presión y su control, pero se quedó en nada cada vez que abordó los últimos metros, el tramo donde se resuelve el marcador, en todo el viaje hacia el descanso. Sin claridad.Tampoco la necesita, realmente. Tiene tanta calidad que cualquier instante es una invitación al gol. <b>Dembele </b>rompió por la derecha. No le salió del todo bien, pero su incursión hacia el medio trompicada descolocó a la defensa del <b>Angers</b>. <b>Fabián </b>atendió a la apertura por la izquierda de <b>Doué</b>, el tiro del extremo rebotó en un defensa y el propio centrocampista internacional español cambió el rechace por el gol. Así de fácil.