Dembélé falló un penal y el PSG sufre para conseguir su segundo triunfo en la Ligue 1 de Francia

En el inicio del segundo tiempo, después de un penal malgastado en el primero por Ousmane Dembele, Fabián Ruiz aprovechó un rechace dentro del área, remató a la primera e impulsó la segunda victoria en dos jornadas del PSG, subido a la cima a falta del resto de la jornada, tras imponerse por 1-0 al Angers en el Parque de los Príncipes. Inigualables este viernes sus seis puntos, todavía lo pueden alcanzar Mónaco, Estrasburgo, Rennes, Toulouse, Lyon y Auxerre entre el sábado y el domingo, según sea el desarrollo del segundo capítulo de la competición francesa, que mantiene un único y absoluto favorito, aunque el PSG aún no vuelve como hace unos meses.

Ganador tan solo por 0-1 en la primera cita, todavía no es el equipo apabullante que concluyó la temporada pasada como campeón de casi todo. Quizá por la reducida pretemporada, por una cuestión de rodaje, tras alcanzar la final del Mundial de Clubes el pasado 13 de julio y disputar el 13 de agosto la Supercopa de Europa. Un mes entre uno y otro momento, como si el curso no hubiera acabado nunca, casi sin descanso. Lo siente el equipo en estos primeros pasos de la campaña, siempre con la convicción del funcionamiento excelso del anterior ejercicio del campeón de la Champions League, la Liga, Copa y las Supercopas de Francia y de Europa en unos meses, que se prepara para defender cada corona con la fiereza de un equipo imponente. En posesiones por encima del 80% todo el primer tiempo, el PSG apenas lanzó un tiro entre los tres palos, al borde del descanso, por medio de Vitinha en una falta directa que atrapó sin apuros Koffi. Le costó desbordar el muro planteado por el Angers, pero dispuso también de un penalti antes de la media hora. La imprudente e innecesaria acción de Courcoul sobre Joao Neves, al que derribó en una esquina del área, dirigió al PSG a los once metros. Ousmane Dembele agarró el balón, aguardó la confirmación del VAR en el pinganillo del árbitro, colocó la pelota y conectó un derechazo alto, por encima del larguero, impropio de su golpeo y su nivel.

Un error que sostuvo entonces el 0-0, al que intentó oponerse después Desiré Doué con un derechazo fuera y todo el conjunto parisino, que conservó su posesión, su presión y su control, pero se quedó en nada cada vez que abordó los últimos metros, el tramo donde se resuelve el marcador, en todo el viaje hacia el descanso. Sin claridad. Tampoco la necesita, realmente. Tiene tanta calidad que cualquier instante es una invitación al gol. Dembele rompió por la derecha. No le salió del todo bien, pero su incursión hacia el medio trompicada descolocó a la defensa del Angers. Fabián atendió a la apertura por la izquierda de Doué, el tiro del extremo rebotó en un defensa y el propio centrocampista internacional español cambió el rechace por el gol. Así de fácil.