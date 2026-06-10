Real Madrid confirma renovación: "Acuerdo más importante de la historia del fútbol"

El Real Madrid y Adidas han ampliado por ocho años más, hasta 2034, el vínculo que une a ambas entidades de forma ininterrumpida desde la temporada 1998-1999 y que Florentino Pérez, recientemente reelegido presidente del club blanco, ha definido como "el más importante de la historia del fútbol". "Este acuerdo que firmamos hoy es el más importante de la historia del fútbol", recoge el club en un comunicado acerca de "la alianza estratégica" entre ambas entidades que ha permitido, según la nota, "vivir, durante estas tres décadas, uno de los períodos más extraordinarios" de la historia madridista.

"Además, nos ha ayudado a seguir alimentando este sentimiento universal conocido como madridismo", agrega la nota. Por su parte Bjørn Gulden, CEO de la marca, indicó: "Esta es una de las asociaciones más largas y exitosas de todo el deporte. El Real Madrid es un club muy especial con una historia excepcional. Me llena de orgullo que las tres bandas sigan formando parte de esta extraordinaria historia de éxito".

"Esperamos seguir desarrollando los mejores productos para ayudar al equipo a rendir al máximo nivel. Para su enorme comunidad de aficionados en todo el mundo, seguiremos creando productos lifestyle emocionantes que les permitan mostrar su pasión y apoyo al club, tanto en los estadios como en las calles", añadió. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Unidos por primera vez en 1980 y reencontrados tras un breve paréntesis desde la 1998-1999, la marca deportiva "continuará siendo el proveedor oficial de equipaciones del club, desarrollando tanto la ropa de competición para todos los equipos del Real Madrid como las colecciones de 'lifestyle' para jugadores y aficionados".