¿Dónde jugará 'Dibu' Martínez? Manchester United se ríe en su cara y lo deja plantado; el argentino negocia con este club

Aunque las especulaciones sobre un traspaso al <b>Manchester Unted </b>ganaron fuerza tras la decisión de Aston Villa de dejar fuera a <b>Martínez </b>de la convocatoria, todo indica que el acuerdo con los "Diablos Rojos" no se concretará, al menos en esta ventana de transferencias.Según los últimos informes, el United ha avanzado en las negociaciones para fichar a <b>Senne Lammens </b>del <b>Royal Antwerp</b>, lo que ha enfriado la posibilidad de que Martínez se convierta en el nuevo arquero del club de Old Trafford.