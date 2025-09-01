¿Dónde jugará 'Dibu' Martínez? Manchester United se ríe en su cara y lo deja plantado; el argentino negocia con este club

Cuando todo apuntaba a que Emiliano 'Dibu' Martínez, el arquero campeón del mundo con Argentina, estaba a un paso de firmar con el Manchester United, la situación dio un giro inesperado. En las últimas horas, se ha confirmado que el futuro del portero argentino sigue siendo incierto, y nuevos rumores han surgido sobre un posible destino que nadie esperaba: el fútbol turco. El fin de semana, Martínez fue sorprendentemente excluido de la lista de convocados por Aston Villa para el partido contra Crystal Palace, lo que incrementó las especulaciones sobre su posible salida del club inglés.

Este alejamiento de la titularidad, sumado a las versiones que apuntaban a una negociación avanzada con el United, sembró aún más dudas sobre su permanencia en Villa Park. Sin embargo, la decisión del club de Birmingham de apostar por el arquero neerlandés de 34 años, Marco Bizot, fue una clara señal de que la salida de Martínez estaba cada vez más cerca. Unai Emery, director técnico de Aston Villa, tuvo una reacción peculiar cuando los periodistas le preguntaron por Martínez. Ante la pregunta de "¿Dónde está Emiliano Martínez?", el técnico respondió con firmeza: "Marco Bizot", y cuando se le preguntó si el neerlandés sería el arquero titular en el futuro, Emery sentenció: "Marco Bizot. El tiempo terminó". Este intercambio confirmó que la relación entre Martínez y su actual club está cerca de su fin.

¿DÓNDE JUGARÁ EL 'DIBU' MARTÍNEZ?

Aunque las especulaciones sobre un traspaso al Manchester Unted ganaron fuerza tras la decisión de Aston Villa de dejar fuera a Martínez de la convocatoria, todo indica que el acuerdo con los "Diablos Rojos" no se concretará, al menos en esta ventana de transferencias. Según los últimos informes, el United ha avanzado en las negociaciones para fichar a Senne Lammens del Royal Antwerp, lo que ha enfriado la posibilidad de que Martínez se convierta en el nuevo arquero del club de Old Trafford.

En este escenario, un nuevo club ha entrado en la disputa por los servicios del portero argentino: el Galatasaray. El equipo turco ha mostrado su interés por 'Dibu' Martínez, y según el periodista Moisés Llorens de SportsCenter, Aston Villa aún no ha recibido ninguna oferta formal por el arquero.