Dibu Martínez con sorpresivo mensaje en el último entreno de Argentina en La Paz: “Buscando aire”

“Se han probado un montón de cosas y ya sabemos la dificultad que encuentran los equipos que van ahí. Yo no quiero hablar mucho de este tema porque es algo que no va a cambiar. Está claro que tiene una dificultad añadida, pero bajo ningún concepto nos vamos a quejar. Todo el mundo va a jugar ahí. No se puede hacer nada. Se trabajan otros aspectos, pero si no estás adentro de la cancha no te das cuenta”, explicó el técnico Lionel Scaloni sobre jugar de visita en Bolivia.