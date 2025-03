Una leyenda apuntó contra el Dibu Martínez: “No entra ni al Top-10 de los mejores arqueros del mundo”

Emiliano Martínez no entra en el Top-10 de los mejores arqueros del mundo, a pesar de que ha ganado dos veces el Trofeo Yashin y The Best luego de conquistar el Mundial de Qatar-2022 con Argentina. Al menos así lo considera Edwin Van der Sar.

El histórico exportero de Países Bajos y multicampeón con Manchester United, le restó importancia al presente que atraviesa el ‘Dibu’ en el arco de la selección argentina y el Aston Villa.