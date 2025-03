Asimismo, tuvo palabras para Lionel Messi. “Yo le dije cómo tenía que meter el pie, pero todo es mérito de él. La clava. Yo no me enfrentaría con Messi jamás. Yo no lo critico, el pibe viene, juega, no canta el himno y dicen que es catalán. Yo soy amigo de Leo”, confesó en ese momento.

En una entrevista de 2019, y a pocos meses de su muerte, Maradona dijo que lo único que le faltaba a Leo era ganar un mundial para convertirse en el mejor de la historia. Lo que paradójicamente Messi consiguió en 2022 y justamente se lo dedicó.