Eliminatorias UEFA: Inglaterra sigue a lo suyo y el camino al Mundial ellos lo hacen ver fácil

Harry Kane partía como la gran referencia ofensiva, pero el protagonismo recayó en Noni Madueke, que fue el jugador más incisivo con sus internadas por su banda.

El conjunto inglés llegaba con tres triunfos en sus primeros compromisos (2-0 ante Albania, 3-0 frente a Letonia y 0-1 en Andorra) y, pese a bajas importantes como Jude Bellingham, Cole Palmer, Bukayo Saka y John Stones, además de la ausencia por decisión técnica de Trent Alexander-Arnold, mantuvo su condición de favorito.

Inglaterra sumó su cuarta victoria consecutiva en la fase de clasificación para el Mundial 2026 al imponerse por 2-0 a Andorra en Villa Park (Birmingham), con goles de Christian García en propia meta y de Declan Rice, y mantiene el pleno de puntos en el grupo K.

El guion del encuentro fue el esperado. Inglaterra monopolizó la posesión en campo contrario, aunque en los primeros minutos apenas logró inquietar al portero andorrano Iker Álvarez.

Kane y Eberechi Eze probaron suerte con disparos que el guardameta atajó con solvencia, mientras que los centros de Reece James eran despejados por la zaga visitante.

Las ocasiones empezaron a multiplicarse con el paso de los minutos. Eze vio cómo un defensa bloqueaba su disparo cuando ya se colaba en portería y poco después un centro de James se paseó por el área sin que Kane pudiera empujarlo a la red por centímetros.

El gol se intuía y llegó en el minuto 25 tras un centro de Madueke que buscaba a Kane, pero el defensa Christian García, en su intento de despeje, marcó en propia puerta para adelantar a los ingleses.

A partir de entonces, el partido quedó prácticamente sentenciado. Andorra apenas cruzó la línea de medio campo y se limitó a lanzar balones largos fácilmente recuperados por la defensa local.

Inglaterra, con calma, siguió generando ocasiones ante un inspirado Iker Álvarez, que firmó varias intervenciones de mérito, con una gran parada a Eze, y minutos después protagonizó la acción del partido al detener un remate a bocajarro de Anderson, que estrenaba titularidad, tras un pase de la muerte de Harry Kane.

El segundo tanto llegó en el minuto 67 tras un centro medido de Reece James al segundo palo que remató de cabeza Declan Rice para firmar el 2-0 definitivo.

Con el marcador controlado, Inglaterra administró el ritmo hasta el pitido final, asegurando tres puntos que le permiten alcanzar el pleno (12 de 12) y acercarse a la clasificación.