Eliminatorias UEFA: Inglaterra sigue a lo suyo y el camino al Mundial ellos lo hacen ver fácil

<b>Inglaterra </b>sumó su cuarta victoria consecutiva en la fase de clasificación para el Mundial 2026 al imponerse por 2-0 a Andorra en <b>Villa Park (Birmingham),</b> con goles de <b>Christian García</b> en propia meta y de Declan Rice, y mantiene el pleno de puntos en el grupo K.El conjunto inglés llegaba con tres triunfos en sus primeros compromisos (2-0 ante Albania, 3-0 frente a Letonia y 0-1 en Andorra) y, pese a bajas importantes como <b>Jude Bellingham, Cole Palmer, Bukayo Saka y John Stones,</b> además de la ausencia por decisión técnica de<b> Trent Alexander-Arnold,</b> mantuvo su condición de favorito.<b>Harry Kane</b> partía como la gran referencia ofensiva, pero el protagonismo recayó en Noni Madueke, que fue el jugador más incisivo con sus internadas por su banda.