¡Goleada! Jamaica no perdona y venció Bermudas en el inicio del grupo B de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf

Jamaica no bajó la intensidad y buscó su segunda anotación, que llegó con una gran jugada que el mismo Lowe arrancó desde el medio campo. Llevó el balón por toda la banda hasta llegar al área y anotar su diana al 26’.La cosa no terminó ahí. En el segundo tiempo, los jamaicanos salieron con la misma ambición de seguir incrementando el marcador a su favor, y Kasey Palmer también hizo de las suyas para marcar el tercero. Al 58’, sentenció el enfrentamiento.El cuarto llegó al finalizar el encuentro. Shamar Nicholson aprovechó un balón enviado al área y remató para terminar de sellar la goleada.