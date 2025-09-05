Internacionales

¡Goleada! Jamaica no perdona y venció Bermudas en el inicio del grupo B de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf

Bermudas no pudo aprovechar su localía ante Jamaica en el estadio National Sports Centre por la fecha 1 del grupo B.

FINALIZADO
Bermudas
Bermudas
0
Jamaica
Jamaica
4
2025-09-05

Continuó la acción de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la próxima Copa del Mundo, y nos sigue entregando partidos emocionantes de las naciones que buscan sellar su boleto hacia el Mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Bermudas y Jamaica abrieron la actividad del Grupo B, que lo integran junto a Curazao y Trinidad y Tobago. Los Reggae Boyz se impusieron con autoridad como visitantes y sumaron sus primeras tres unidades, que los colocan como líderes del grupo.

Jamaica no tardó mucho en abrir el marcador, pues desde el pitido inicial impusieron su fútbol rápido. Damián Lowe aprovechó una serie de rebotes en el área de Bermudas y remató para vencer la portería y marcar al minuto 6.

Haití vs Honduras EN VIVO: Hora y dónde ver el debut de la Bicolor por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf

Jamaica no bajó la intensidad y buscó su segunda anotación, que llegó con una gran jugada que el mismo Lowe arrancó desde el medio campo. Llevó el balón por toda la banda hasta llegar al área y anotar su diana al 26’.

La cosa no terminó ahí. En el segundo tiempo, los jamaicanos salieron con la misma ambición de seguir incrementando el marcador a su favor, y Kasey Palmer también hizo de las suyas para marcar el tercero. Al 58’, sentenció el enfrentamiento.

El cuarto llegó al finalizar el encuentro. Shamar Nicholson aprovechó un balón enviado al área y remató para terminar de sellar la goleada.

Mundial 2026: la modesta selección que tiene de rodillas a dos históricas y está a tres puntos de jugar su primera Copa del Mundo

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B

Así culminó el partido con victoria para los Reggae Boyz, que logran aprovechar su triunfo como visitantes y demuestran ser la nación candidata a llevarse el boleto de su grupo.

Con este resultado, Jamaica alcanza los tres puntos y queda como líder del grupo, esperando lo que pase entre Trinidad y Tobago y Curazao, selecciones que están jugando en este momento.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Concacaf
|
Jamaica
|
Bermudas
|