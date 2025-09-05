¡Goleada! Jamaica no perdona y venció Bermudas en el inicio del grupo B de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf

Continuó la acción de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la próxima Copa del Mundo, y nos sigue entregando partidos emocionantes de las naciones que buscan sellar su boleto hacia el Mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Bermudas y Jamaica abrieron la actividad del Grupo B, que lo integran junto a Curazao y Trinidad y Tobago. Los Reggae Boyz se impusieron con autoridad como visitantes y sumaron sus primeras tres unidades, que los colocan como líderes del grupo.

Jamaica no tardó mucho en abrir el marcador, pues desde el pitido inicial impusieron su fútbol rápido. Damián Lowe aprovechó una serie de rebotes en el área de Bermudas y remató para vencer la portería y marcar al minuto 6.