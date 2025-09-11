¡Escándalo! Gigante de la Premier perdería puntos tras ser acusados de 74 cargos por irregularidades en fichajes

Entre las irregularidades a las que se enfrenta el Chelsea está un pago en julio de 2017 que realizó la empresa de Abramovich Conibair Holdings, de las Islas Vírgenes británicas a Federico Pastorello, supuesto agente de Conte, para la compra de un 75% del accionariado de Excellence Investment Fund. Ese mismo día, el Chelsea anunció la extensión de contrato de Conte por 10 millones de euros anuales.En 2013, la compañía Leiston Holdings, también con base en las Islas Vírgenes y en manos de Abramovich, pagó 7 millones de euros a una compañía de Dubai llamada Gulf Value FZE por "servicios de consultoría y análisis deportivo", precisamente una cantidad muy parecida a la que el agente de Eden Hazard, John Bico-Penaque, pidió como comisión para el traspaso del belga del Lille al Chelsea un año antes. El acuerdo entre Leiston Holdings y Gulf Value FZE estuvo firmado por Bico-Penaque.Además, entre 2005 y 2017 se hicieron pagos hasta un total de 7 millones de euros a empresas relacionadas con Zotan y Vladica Lemic, consejeros de Abramovich que fueron clave en fichajes como los de Arjen Robben, Branislav Ivanovic, Nemanja Matic y Carlo Ancelotti.