OFICIAL: quedaron eliminados del Mundial 2026 y despiden al DT; el presidente del país tuvo que ver en la decisión

En un comunicado, la FVF anunció que Batista ha sido apartado de sus funciones junto con "todo su cuerpo técnico", al considerar "necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación".Este miércoles, el presidente de <b>Venezuela</b>, <b>Nicolás Maduro</b>, pidió una "reestructuración del cuerpo técnico de la selección" y una "reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto"."Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación", expresó.La FVF destacó que, durante la era Batista, que comenzó en marzo de 2023, la selección "mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución".