Messi y Argentina reciben la peor noticia del año y Cristiano se acerca: así quedaría el Ranking tras la fecha FIFA de septiembre

La Selección Argentina dejó de liderar el ranking FIFA tras más de dos años en la cima. La derrota por 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, significó el golpe que la relegó al tercer puesto.

Argentina había tomado el liderazgo el 1° de marzo de 2023, pero lo perdió tras ceder puntos valiosos ante un rival ubicado en el puesto 23. La caída permitió que España suba al primer lugar gracias a sus victorias 3-0 sobre Bulgaria y 6-0 frente a Turquía. Francia, que venció a Islandia (2-1) y Ucrania (2-0), se ubicará en la segunda colocación.