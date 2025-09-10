Messi y Argentina reciben la peor noticia del año y Cristiano se acerca: así quedaría el Ranking tras la fecha FIFA de septiembre

La Selección Argentina dejó de liderar el ranking FIFA tras más de dos años en la cima. La derrota por 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, significó el golpe que la relegó al tercer puesto.Argentina había tomado el liderazgo el 1° de marzo de 2023, pero lo perdió tras ceder puntos valiosos ante un rival ubicado en el puesto 23. La caída permitió que España suba al primer lugar gracias a sus victorias 3-0 sobre Bulgaria y 6-0 frente a Turquía. Francia, que venció a Islandia (2-1) y Ucrania (2-0), se ubicará en la segunda colocación.