Messi y Argentina reciben la peor noticia del año y Cristiano se acerca: así quedaría el Ranking tras la fecha FIFA de septiembre

Tras los partidos de septiembre, el ranking FIFA se movería en las primeros puestos, especialmente en Argentina

2025-09-10

La Selección Argentina dejó de liderar el ranking FIFA tras más de dos años en la cima. La derrota por 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, significó el golpe que la relegó al tercer puesto.

Argentina había tomado el liderazgo el 1° de marzo de 2023, pero lo perdió tras ceder puntos valiosos ante un rival ubicado en el puesto 23. La caída permitió que España suba al primer lugar gracias a sus victorias 3-0 sobre Bulgaria y 6-0 frente a Turquía. Francia, que venció a Islandia (2-1) y Ucrania (2-0), se ubicará en la segunda colocación.

Según los cálculos de la FIFA, España alcanzará 1867,09 puntos, Francia 1862,03 y Argentina quedará tercera con 1855,36, luego de la actualización prevista para el 17 de septiembre.

Una maldición histórica

El retroceso no cambia el presente deportivo del equipo de Lionel Scaloni, ya que como vigente campeón del mundo será cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026. Sin embargo, algunos lo ven como un buen augurio: desde que existe el ranking (1992), ninguna selección que llegó como número uno al Mundial pudo coronarse campeona.

Brasil lo sufrió en cuatro ocasiones, incluida Qatar 2022, donde partió como líder y fue eliminado en cuartos de final por Croacia.

Lo que viene para la Albiceleste

El próximo calendario de Argentina incluye solo amistosos:
• 10 de octubre vs. Venezuela en Miami.
• 13 de octubre vs. Puerto Rico en Chicago.
• Dos partidos más en noviembre, con Angola e India como posibles rivales.

En marzo de 2026 podría llegar la Finalissima ante España, en caso de que la Roja no dispute repechaje europeo.

El nuevo top 10 del Ranking FIFA:
  • 1-España
  • 2-Francia
  • 3-Argentina
  • 4-Inglaterra
  • 5-Portugal
  • 6-Brasil
  • 7-Países Bajos
  • 8-Bélgica
  • 9-Croacia
  • 10-Italia
