Bolivia sigue con el sueño de estar en el Mundial 2026 luego de derrotar a Brasil y dejar en el camino a Venezuela

Un gol de penalti del delantero internacional <b>Miguel Terceros </b>dio un sufrido triunfo a <b>Bolivia ante Brasil </b>en los <b>4.150 metro</b>s sobre el nivel del mar de El Alto y, con ayuda de Colombia en la distancia, metió a la selección de Óscar Villegas en la repesca del <b>Mundial 2026.</b>Miguelito convirtió el penalti en el cuarto minuto adicional de la primera mitad del partido de la última fecha de las eliminatorias suramericanas, disputado en el estadio <b>Municipal de El Alto, a más de 4.000 metros de altitud.</b>