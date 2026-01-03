Barcelona afronta su primer partido del 2026: hora y por dónde ver hoy el derbi catalán contra el Espanyol

El <b>Espanyol</b>, equipo revelación de LaLiga, y <b>Barcelona</b>, líder del campeonato, se enfrentan este sábado en un derbi catalán de altos vuelos y donde el guardameta <b>Joan García </b>regresará por vez primera al RCDE Stadium desde que el pasado verano cambió la zamarra blanquiazul por la azulgrana.En el derbi más igualado de los últimos años, el cuadro de <b>Hansi Flick</b> buscará estrenar el 2026 con la novena victoria consecutiva en el torneo doméstico y los 'periquitos' encadenar el sexto triunfo seguido.<br />