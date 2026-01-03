Barcelona afronta su primer partido del 2026: hora y por dónde ver hoy el derbi catalán contra el Espanyol

El Espanyol, equipo revelación de LaLiga, y Barcelona, líder del campeonato, se enfrentan este sábado en un derbi catalán de altos vuelos y donde el guardameta Joan García regresará por vez primera al RCDE Stadium desde que el pasado verano cambió la zamarra blanquiazul por la azulgrana. En el derbi más igualado de los últimos años, el cuadro de Hansi Flick buscará estrenar el 2026 con la novena victoria consecutiva en el torneo doméstico y los 'periquitos' encadenar el sexto triunfo seguido.



El Espanyol, quinto en la clasificación con 33 puntos, llega al choque tras ganar a Sevilla 2-1; Celta 0-1; Rayo 1-0; Getafe 0-1; y Athletic Club 1-2. La dinámica es excelente y el vestuario, pese a asumir la dificultad del contrario, no renuncia a nada ante su afición. Los pupilos de Manolo González buscan un golpe de autoridad. Uno de los focos del derbi será la presencia de Joan García. El joven portero firmó por el Barcelona este verano después del pago de los 25 millones de euros de la cláusula de rescisión. Su marcha fue convulsa para la entidad y los aficionados blanquiazules. Por ello, el RCDE Stadium presentará fuertes medidas de seguridad para evitar posibles incidentes. Los accesos estarán fuertemente controlados y no se permitirá entrar con ninguna simbología azulgrana al recinto. Además, el Espanyol ha instalado redes de seguridad en la zona de las porterías.

El derbi supone un reto histórico para los locales, que no ganan al Barcelona como anfitrión, en LaLiga, desde la temporada 2006-07. En la Copa del Rey sí se encuentra un triunfo más reciente, en los cuartos de final del curso 2017-18, aunque los azulgrana remontaron la eliminatoria en el Camp Nou. El Barça también llega al partido en el mejor momento de la temporada. La última derrota en liga se remonta al 26 de octubre de 2025, en el Santiago Bernabéu (2-1). Desde entonces, ha sumado un pleno de 24 puntos con los triunfos ante el Elche (3-1), Celta (2-4), el Athletic Club (4-0), Alavés (3-1), Atlético de Madrid (3-1), Betis (3-5) Osasuna (2-0) y Villarreal (2-0). Lamine Yamal, ausente en el primer entrenamiento del año, y Raphinha tienen asegurada su presencia en el once inicial, por lo que Fermín López, Ferran Torres, Robert Lewandowski y Marcus Rashford competirán por las otras dos posiciones ofensivas.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO

El derbi catalán entre Espanyol y Barcelona arranca desde las 2:00 PM (hora de Honduras y México) y será transmitido por la señal de Sky Sports y DSports. También podrás seguir todas las incidencias por nuestra página web en Diez.hn.

POSIBLES ALINEACIONES