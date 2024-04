”Hay que matarlos a todos”: amenazan con atentado terrorista en juegos de la Champions League

Según Diario MARCA , no hay de que alarmarse pese a las amenazas, pues de momento nada ha cambiado en cuanto a la organización del choque, que ya de por sí viene con medidas especiales de vigilancia al ser considerado partido de alto riesgo por parte del ministerio del interior.

En la capital española se jugará este martes el mediático partido entre Real Madrid - Manchester City, mientras que en la ciudad inglesa se disputará el Arsenal - Bayern Múnich. El miércoles tendrá lugar en Madrid el choque entre Atlético y Borussia, mientras que en Francia se celebrará el PSG vs Barcelona.

”La delegación de gobierno ya tiene conocimiento de la melaza, pero no será hasta la mañana del martes, en la reunión de seguridad del partido, cuando se decidan tomar medidas extras de seguridad o no. Madrid ha dado sobradas muestras de la organización de este tipo de partidos y de saber tener la situación bajo control, aunque es cierto que el escenario que se presenta no es el mismo tras la directiva amenaza recibida”, informa el medio español.

En la imagen que han empleado para viralizar la amenaza aparece un hombre con el rostro tapado sujetando un rifle, junto al nombre de los cuatro estadios que acogerán los encuentros de la competición europea y la consigna de “matarlos a todos”. La advertencia ha causado preocupación en los países que acogeran los partidos de la Champions League.