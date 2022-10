¡Come como un vikingo! La extraña dieta de Erling Haaland para su poderío goleador: el periodista quedó anonadado

El secreto de la calidad del atacante noruego de 1,94 metros está en su cuidado alimenticio y sanitario, una rutina que reveló en su documental The Big Decision que hace foco en cómo realizó su decisión de fichar por su exclub, el Borussia Dortmund, en su apogeo en el balompié.

-” Sí, es el corazón”, contestó Erling.

Sobre su alimentación, Haaland añadió: “Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado”.

Si de por sí muchos aficionados en Inglaterra afirman que el delantero “no es humano”, el ‘Androide’ confesó lo que suele hacer una vez que se levanta por las mañanas.

“Lo primero que hago pes que me dé un poco de luz solar en los ojos. Eso es bueno para el ritmo circadiano. También comencé a filtrar un poco el agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo”, confesó el delantero nórdico del City.