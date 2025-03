Las cámaras de celulares, así como la de algunos medios de comunicación captaron el momento en el que Faitelson recibió un vaso de cerveza con líquido mientras firmaba autógrafos a los aficionados, mismo que lo mojó pero no lo hirió, sin embargo, el jueves pasado, Faitelson dio otro detalle aún más perturbador de su desagradable experiencia en el inmueble que será sede del Mundial del 2026.

“Salía del estadio y habrá algún tipo de inadaptado, soy amable con todos, puedo tener un punto de vista diferente, polémico, agredir no. La gente fue consciente, educada, querían una fotografía y convivió con ellos. De pronto siempre en algún grupo hay un inadaptado”, dijo el periodista en su programa Faitelson Sin Censura.

“Ojalá hubiera sido el vaso de cerveza lo único que me sucedió anoche, me pasó algo grave, todavía más delicado, pero una persona, lastimosamente, metió sus manos en mis partes nobles y eso fue lo peor que pasé anoche. No se lo deseo a nadie, pero es parte de lo que pasa en los estadios de futbol”, sentenció el periodista deportivo.