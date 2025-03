Tremendo dardo a estrella del Real Madrid: "Neymar, con una sola pierna, es el '10' de Brasil"

A través de su perfil de Instagram, el ex jugador la Juventus, habló sobre el papelón de su selección. Sin embargo, primero resaltó el trabajo de Argentino. "A los argentinos, hermanos... Enhorabuena, gran partido", reconoció.



"Gran partido. 4-1, pero podrían haber ganado por más, podrían haber hecho más goles. Hubo una diferencia increíble entre los dos equipos. Un equipo muy bien entrenado, con jugadores que se conocen, que pelearon cada centímetro del campo y otro equipo que... no. Es difícil hablar, pero enhorabuena porque hicieron un grandísimo partido, grandísimo partido", continuó Felipe Melo, de 41 años.

Luego se mostró enfadado, Melo se fue calentando. "No están dejando todo, tienen que dejarlo todo. Brasil tiene muy buenos jugadores, pero tienen muy poca actitud".



Y reivindicó la figura de Neymar Jr, ausente en esta lista por lesión. No cree justas las críticas a su compatriota: "Si me dicen que Brasil no necesita a Neymar los bloqueo. Neymar, con una sola pierna, es el '10' de Brasil", dando a entender que Rodrygo, jugador del Real Madrid y que portó la 10 en Brasil, no tiene el ancho suficiente para estos partidos.