Polémica: "La FIFA quiere obligarnos a reducirnos a 18 equipos; no le haríamos ni caso"

"El Mundial de Clubes se está realizando incumpliendo la sentencia de la SuperLiga, sin una forma de reglamentar este tipo de torneos de acuerdo con los actores que intervenimos. Hay muchos jugadores que llegan saturados en su preparación física y de resistencia. En Europa hay 60.000 jugadores profesionales y con estas competiciones se está rompiendo el ecosistema del resto del fútbol", explicó Tebas durante su participación en el Sports Summit Madrid.

"Si el Real Madrid o el Atlético llegan lejos en el Mundialito ya tenemos un problema porque sus partidos habrá que suspenderlos. Además, si llegan a semifinales podrán tener cien millones de euros, unos premios astronómicos, que el resto de clubes no tendrán", señaló.

"Todo eso distorsiona tu propia competición. No se pueden tomar decisiones sin pensar en los efectos en las industrias nacionales. Escuché que la FIFA está pensando en obligarnos a reducirnos de 20 equipos a 18. Primero, no nos puede obligar y no le haríamos ni caso, ni la Premier ni la Serie A ni nosotros. En segundo lugar, el daño económico que se causa a esas ligas. No es lo mismo estar jugando 10 meses que 8 meses. Puedes pasar a ganar un 40% o 45% menos. ¿Qué pasaría? Problemas de salarios, con los clubes... Un problema económico gravísimo para los clubes", apuntó.