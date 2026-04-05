Flick recibe una buena y una mala noticia: el informe médico de Barcelona sobre la lesión de dos futbolistas culés

Este domingo, el club catalán emitió dos comunicados oficiales para actualizar el estado de ambos futbolistas. Sobre <b>Araujo</b>, el Barça informó: “tiene una pequeña sobrecarga muscular en el muslo izquierdo”, y añadió una noticia alentadora al señalar que “el jugador estará disponible para el partido del miércoles contra Atlético de Madrid por la UEFA Champions League”.En cuanto a <b>Marc Bernal</b>, el parte médico fue menos preciso en los plazos de recuperación. El club indicó que el defensor “sufre un esguince en el tobillo izquierdo” y aclaró que “el tiempo de recuperación se decidirá en función de su evolución”.