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Flick recibe una buena y una mala noticia: el informe médico de Barcelona sobre la lesión de dos futbolistas culés

El conjunto culé informó cómo se encuentran dos futbolistas que salieron golpeados ante Atlético a tres días del próximo juego en Champions League.

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    Barcelona ha revela el estado de Ronald Araújo y Marc Bernal previo al partido ante Atlético en Champions League.
2026-04-05

El FC Barcelona consiguió un valioso triunfo por 2-1 ante el Atlético de Madrid este sábado en la Liga Española 2025/2026, pero no todo fue positivo para el conjunto azulgrana, que terminó el partido con dos defensas tocados: Ronald Araujo y Marc Bernal.

El zaguero uruguayo arrancó como titular, aunque tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 41 debido a molestias físicas. En su lugar ingresó Bernal, quien tampoco pudo completar el encuentro y salió al minuto 63, siendo sustituido por Jules Koundé.

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Este domingo, el club catalán emitió dos comunicados oficiales para actualizar el estado de ambos futbolistas. Sobre Araujo, el Barça informó: “tiene una pequeña sobrecarga muscular en el muslo izquierdo”, y añadió una noticia alentadora al señalar que “el jugador estará disponible para el partido del miércoles contra Atlético de Madrid por la UEFA Champions League”.

En cuanto a Marc Bernal, el parte médico fue menos preciso en los plazos de recuperación. El club indicó que el defensor “sufre un esguince en el tobillo izquierdo” y aclaró que “el tiempo de recuperación se decidirá en función de su evolución”.

De esta manera, mientras Ronald Araujo apunta a estar presente en el próximo compromiso europeo, la situación de Bernal genera más incertidumbre en la defensa blaugrana de cara a los próximos encuentros.

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Cabe recordar que el Barcelona se enfrenta nuevamente al Atlético de Madrid el próximo miércoles 8 (1:00 de la tarde, hora de Honduras y México) por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

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Redacción web
Redacción Diez

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