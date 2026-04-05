Flick recibe una buena y una mala noticia: el informe médico de Barcelona sobre la lesión de dos futbolistas culés

El FC Barcelona consiguió un valioso triunfo por 2-1 ante el Atlético de Madrid este sábado en la Liga Española 2025/2026, pero no todo fue positivo para el conjunto azulgrana, que terminó el partido con dos defensas tocados: Ronald Araujo y Marc Bernal. El zaguero uruguayo arrancó como titular, aunque tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 41 debido a molestias físicas. En su lugar ingresó Bernal, quien tampoco pudo completar el encuentro y salió al minuto 63, siendo sustituido por Jules Koundé.

Este domingo, el club catalán emitió dos comunicados oficiales para actualizar el estado de ambos futbolistas. Sobre Araujo, el Barça informó: “tiene una pequeña sobrecarga muscular en el muslo izquierdo”, y añadió una noticia alentadora al señalar que “el jugador estará disponible para el partido del miércoles contra Atlético de Madrid por la UEFA Champions League”. En cuanto a Marc Bernal, el parte médico fue menos preciso en los plazos de recuperación. El club indicó que el defensor “sufre un esguince en el tobillo izquierdo” y aclaró que “el tiempo de recuperación se decidirá en función de su evolución”.

De esta manera, mientras Ronald Araujo apunta a estar presente en el próximo compromiso europeo, la situación de Bernal genera más incertidumbre en la defensa blaugrana de cara a los próximos encuentros. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE