Florentino le reclamará a Infantino: la inesperada queja del Real Madrid a la FIFA por los arbitrajes que sufre en España

El Real Madrid presentará a FIFA un dossier de los arbitrajes que recibe en LaLiga

2025-09-13

El Real Madrid, "indignado" con el arbitraje de Gil Manzano en Anoeta, en el triunfo en inferioridad numérica ante la Real Sociedad (1-2), prepara un dossier que presentará esta semana a la FIFA, de los arbitrajes que está recibiendo en LaLiga EA Sports.

En un partido en el de nuevo se anuló un tanto a Kylian Mbappé por fuera de juego y el Real Madrid se quedó con diez jugadores por una expulsión muy protestada de Dean Huijsen, que derribó a Mikel Oyarzabal con Eder Militao cerca de la acción, el club blanco anunció el paso que dará ante la FIFA.

Gil Manzano ha recibido la peor crítica de todas en la expulsión de Huijsen en el Real Sociedad-Real Madrid: "Arbitraje sin nivel"

El Real Madrid presentará ante el organismo rector del fútbol a nivel mundial un dossier (informe) con todas las acciones arbitrales de las cuatro primeras jornadas de LaLiga con las que no está de acuerdo con las decisiones. Además, añadirá ejemplos de la pasada temporada y elevará el dossier a FIFA "para que tome buena nota de lo que ocurre en el fútbol español con respecto al arbitraje", anunció en la tele del club.

En las próximas horas el Real Madrid recurrirá, según informaron a EFE fuentes del club blanco, la tarjeta roja que recibió Huijsen en la primera parte en Anoeta, para que el jugador pueda disputar el partido de la quinta jornada ante el Espanyol el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu.

EXPULSIÓN DE DEAN HUIJSEN EN EL REAL SOCIEDAD-REAL MADRID

Dean Huijsen sufrió en Anoeta su segunda expulsión en nueve partidos con el Real Madrid, la primera en cuatro jornadas de LaLiga tras recibir una tarjeta roja en el Mundial de Clubes, en una acción muy protestada por los jugadores madridistas y Xabi Alonso, que fue amonestado por decir "qué vergüenza" en repetidas ocasiones.

El colegiado Gil Manzano interpretó como clara acción de peligro la jugada de contragolpe de la Real Sociedad, cuando a los 31 minutos y 16 segundos Mikel Oyarzabal le ganó la espalda a Huijsen y fue derribado con un agarrón en carrera por su compañero de selección.

Desde que vio la tarjeta roja, tanto el joven central, diciendo con los dedos que había dos jugadores del Real Madrid cerrando, con Éder Militao a su izquierda, como el resto de titulares del conjunto madridista, protestaron la decisión a Gil Manzano.

Desde el banquillo lo hizo Xabi Alonso, reclamando que Huijsen no era último hombre por la presencia de Militao. Las reiteradas protestas del técnico provocaron que también fuese amonestado con una cartulina amarilla y Gil Manzano mantuvo su decisión con firmeza.

