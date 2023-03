Iturralde González revela cómo lo presionó Florentino Pérez: “Me quiso meter en una habitación y me dijo: solo pido que nos piten igual que al Barça”

Polémica confesión de ‘Itu’

Sin pelos en la lengua, Iturralde reveló que durante el partido que dirigió entre Real Madrid y Deportivo de la Coruña (6-1, temporada 2010-11) tuvo una charla con Florentino Pérez, que informó a la CTA.

Según cuenta, el presidente le instó a llevarlo a una habitación aparte dentro de las instalaciones del Santiago Bernabéu, pero el colegiado se negó a hacerlo si no estaban sus asistentes.

“Es el modus operandi de esta televisión. Ya que son periodistas, ¿quién me llama a una habitación aparte? Investíguenlo. Para que vean cómo intentan presionar ciertas personas. En un partido 6-1 al Deportivo: acaba el partido, salimos del campo y los asistentes salen conmigo. Hay una persona que me mete en una habitación y me dice: Solo les pido que me piten igual que al Barça”, recuerda González.

Y añade: “Es del Real Madrid. Le pregunto a ver si me está haciendo una broma y le digo que se ha acabado la conversación. Me quiso meter solo en la habitación, pero le dije que no. A la media hora ya lo sabía el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Lo puse en conocimiento, me parecía muy grave, pero ahí quedo. No hubo nada. Como los del Real Madrid TV son buenos periodistas, que investiguen. Les voy a facilitar el trabajo: que empiecen desde arriba”.

Y sentenció dando el nombre: “No me ha pasado más veces, ningún presidente me ha metido en una habitación aparte. A mí me importan los hechos. El que me metió en una habitación aparte fue Florentino Pérez. No me tengo que esconder. Hay un informe del CTA, porque lo puse en conocimiento. Para que vean lo que es presionar. No me voy a esconder. No hay ningún árbitro corrupto, estamos por encima”.