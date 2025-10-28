Giro inesperado: la noticia que cambia el futuro de Neymar y pone en peligro ir al Mundial 2026 con Brasil

<br />"El proyecto (de la vuelta de Neymar ) no es a seis meses; siempre estuvo enfocado en el Mundial (de 2026), para el Santos y para Brasil. Vamos a evaluar, ver las cuestiones financieras y las condiciones técnicas del jugador", afirmó.Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, <b>Neymar</b> jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una lesión que le sacó de acción por meses.Aunque el seleccionador, Carlo Ancelotti, ha mantenido las puertas abiertas para el atacante de cara al Mundial en <b>Estados Unidos, México y Canadá, </b>aún no lo ha convocado en lo que va de su ciclo, iniciado en junio.