Giro inesperado: la noticia que cambia el futuro de Neymar y pone en peligro ir al Mundial 2026 con Brasil

El Santos, concentrado en evitar el descenso en el fútbol brasileño, aún no inicia negociaciones para renovar a Neymar, aunque la "tendencia" es que se quede más allá de 2025, dijo el presidente del club, Marcelo Teixeira. Neymar, de 33 años y con contrato hasta diciembre, está en rehabilitación para volver a las canchas en noviembre.

Diversas lesiones le han limitado a jugar solo 13 de los 29 partidos disputados por el Peixe en el Brasileirão 2025, con tres goles anotados. "El Santos está centrado en la competición (...). Cada partido es una final", dijo el domingo a la prensa Teixeira, tras un empate 2-2 a domicilio con el Botafogo. El contacto con el padre y agente del futbolista, Neymar Santos Sr, es "constante", aunque "aún no hemos hablado de una renovación", aseguró el dirigente. "Lo evaluaremos en su momento", manifestó Teixeira, quien aclaró, sin embargo, que "la tendencia es que Neymar se quede". El exastro del Paris Saint-Germain y el Barcelona regresó al club donde se formó a principios de año y hasta ahora encadenó dos contratos de seis meses cada uno.



"El proyecto (de la vuelta de Neymar ) no es a seis meses; siempre estuvo enfocado en el Mundial (de 2026), para el Santos y para Brasil. Vamos a evaluar, ver las cuestiones financieras y las condiciones técnicas del jugador", afirmó. Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una lesión que le sacó de acción por meses. Aunque el seleccionador, Carlo Ancelotti, ha mantenido las puertas abiertas para el atacante de cara al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, aún no lo ha convocado en lo que va de su ciclo, iniciado en junio.