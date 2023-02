El motivo por el que Guardiola le pide perdón a Gerrard: “Me avergüenzo de mí mismo porque no se lo merece, lo siento mucho por él y su familia”

“Vamos, nos pertenecen. Independientemente de lo que está pasando, nos pertenecen. El gol de Agüero con asistencia de Balotelli (en la Premier del 2012). No sé si somos responsables del resbalón de Steven Gerrard (en la Premier del 2014). Ya sabes, en esa situación en Anfield. No quería que sucediera por respeto a Gerrard, pero... ¿es culpa nuestra? Vamos. Eso nos pertenece”, explicó el DT.

Tras esas declaraciones, Guardiola habló en rueda de prensa antes del partido de este miércoles contra el Arsenal, un duelo que se antoja decisivo de cara a la pelea por el título de la Premier League y pidió perdón a Gerrard.

“Pido disculpas a Steven Gerrard por mis comentarios innecesarios y estúpidos que dije la última vez. Él sabe cuánto admiro su carrera. Me avergüenzo de mí mismo porque no se lo merece. No representé bien a mi club”, arrancó diciendo el entrenador del City.